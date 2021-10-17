Черевченко: «Меня не устроило качество игры «Химок» в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0), передает корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.
«Игра была обоюдно острая. Для нас самое главное это результат. Я не сторонник того, когда некоторые рассуждают, что результат важнее качества игры. Я с этим не согласен. Первого пункта добились, а качество игры меня не устроило.
Я не обсуждаю судейские вопросы. Там далеко было. Прыжок был. А показали или нет не мое дело.
Положение неважное, потому что где-то недобрали очки свои.
Никому отдыхать не даем. Все в игровых кондициях находятся. Просто решили поставить такой состав», — сказал Черевченко.
Для подмосковного клуба это вторая победа в РПЛ в этом сезоне. Последний раз команда побеждала 1 августа в матче с «Краснодаром» (1:0).
«Химки» поднялись на 13-е место в таблице. «Ахмат» занимает 11-е место.
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