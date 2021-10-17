Мохамед Конате — о поражении «Ахмата»: «Надо учиться на ошибках»
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:2).
«Что происходит в «Ахмате»? Кто знает? В футболе есть такие моменты. Надо учиться на ошибках. Смотреть, что не так и работать. Такое бывает, а дальше пройдет. Все будет хорошо» — сказал Конате.
«Химки» поднялись на 13-е место в таблице. «Ахмат» занимает 11-е место.
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