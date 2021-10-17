Андрей Талалаев после поражения «Химкам»: «До своих детей не достучался»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура РПЛ с «Химками» (0:2) и поздравил россиян с «Днем отца», передает корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.

— Поздравляю всех с днем отца, но до своих детей не достучался. Говорил игрокам, что нельзя с «Химками» на своей половине ошибки допускать. С победой «Химки».

— Пропущенный гол в начале сильно изменил план на игру?

— Скованности предал. До 13-й минуты не подходили к штрафной. В перерыве все обсудили. Выпустили игроков, которые один на один сильней. В первом тайме не хватало импровизации и креатива на поле. Ни одного стандарта не прошло. 4 человека подавали — ничего не получилось.

— Отсутствие Бериши и других травмированных сильно сказалось?

— Каждый тренер вынужден обходиться теми, кого имеет. Во втором тайме полностью владели инициативой. Одна ошибка перечеркнула все старания. Чувствовалось, что могли перевернуть игру. Момент с Тимофеевым мог все решить.