Черданцев: «Аршавин разбирает игры интереснее Невилла и Каррагера»
Комментатор Георгий Черданцев считает, что многие английские футбольные эксперты довольно скучно разбирают матчи.
— Но вас коробит, когда и Карпин, и Дзюба говорят, что современные комментаторы слабо разбираются в нюансах футбола?
— Это вопрос вкусовщины. Надо разбирать конкретные фразы и конкретные претензии. Сложно обобщать. Лично я стараюсь работать над собой, чтобы не рубить с плеча и не давать крайних оценок. Мол, этот не умеет или что-то в таком роде. Я прекрасно понимаю, что люди в РПЛ случайно не попадают. Они априори уже прошли большой путь.
— Тогда можете ответить на конкретную претензию Дзюбы? Вот его цитата из интервью: «Не знаю, правда или нет: Черданцев говорит, что в студии Sky Sports сидят Невилл и Каррагер и несут полную чушь. Ну, если Невилл и Каррагер, победители Лиги чемпионов, несут чушь о футболе, то я вообще стесняюсь спросить про Черданцева. Хотя я к нему очень хорошо отношусь».
— Это испорченный телефон. Я не говорил, что Каррагер и Невилл несут чушь.
— А как было?
— Я просто хотел сказать, что даже комментарии футболистов такого топ-уровня, как Каррагер и Невилл, невыносимо скучны! Они не несут чушь, они просто вообще ничего не говорят! Поэтому если ты заменишь Гарри Невилла на человека, который никогда не играл в Лиге чемпионов, то не изменится ровным счетом ничего! И это плохо для зрителя. Если следовать логике Дзюбы и Карпина, то вот победитель ЛЧ имеет право давать какие-то критические оценки. Но это не всегда так.
— Значит, дело в подаче?
— Я смотрю много трансляций с участием английских комментаторов. Да, они разбирают эпизоды. Этот отдал туда, другой пробил. Но там нет каких-то любопытных наблюдений. Мне кажется, Андрей Аршавин в наших эфирах оценивает действия игроков и команд гораздо интереснее!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3