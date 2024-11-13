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Сегодня, 13:30

Черданцев: «Аршавин разбирает игры интереснее Невилла и Каррагера»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Георгий Черданцев считает, что многие английские футбольные эксперты довольно скучно разбирают матчи.

— Но вас коробит, когда и Карпин, и Дзюба говорят, что современные комментаторы слабо разбираются в нюансах футбола?

— Это вопрос вкусовщины. Надо разбирать конкретные фразы и конкретные претензии. Сложно обобщать. Лично я стараюсь работать над собой, чтобы не рубить с плеча и не давать крайних оценок. Мол, этот не умеет или что-то в таком роде. Я прекрасно понимаю, что люди в РПЛ случайно не попадают. Они априори уже прошли большой путь.

— Тогда можете ответить на конкретную претензию Дзюбы? Вот его цитата из интервью: «Не знаю, правда или нет: Черданцев говорит, что в студии Sky Sports сидят Невилл и Каррагер и несут полную чушь. Ну, если Невилл и Каррагер, победители Лиги чемпионов, несут чушь о футболе, то я вообще стесняюсь спросить про Черданцева. Хотя я к нему очень хорошо отношусь».

— Это испорченный телефон. Я не говорил, что Каррагер и Невилл несут чушь.

— А как было?

— Я просто хотел сказать, что даже комментарии футболистов такого топ-уровня, как Каррагер и Невилл, невыносимо скучны! Они не несут чушь, они просто вообще ничего не говорят! Поэтому если ты заменишь Гарри Невилла на человека, который никогда не играл в Лиге чемпионов, то не изменится ровным счетом ничего! И это плохо для зрителя. Если следовать логике Дзюбы и Карпина, то вот победитель ЛЧ имеет право давать какие-то критические оценки. Но это не всегда так.

— Значит, дело в подаче?

— Я смотрю много трансляций с участием английских комментаторов. Да, они разбирают эпизоды. Этот отдал туда, другой пробил. Но там нет каких-то любопытных наблюдений. Мне кажется, Андрей Аршавин в наших эфирах оценивает действия игроков и команд гораздо интереснее!

Артем Дзюба и&nbsp;Георгий Черданцев. «Зачем Дзюба сказал про водокачку?! Если бы не травма, Костя мог попасть в сборную». Черданцев вступился за Генича

Андрей Аршавин
Гари Невилл
Георгий Черданцев
Джейми Каррагер
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Черданцев: «Мы не комментируем матчи для Дзюбы и Карпина»

В «Краснодаре» прокомментировали решение распустить вторую команду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
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Динамо Мх

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