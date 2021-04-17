Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Министр спорта МО посетовал на отсутствие Глушакова после поражения от «Ахмата»

16:50
Теги:

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» поражение «Химок» от «Ахмата» (1:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ахмат» был сильнее сегодня, поздравляю их с победой. Большой привет Талалаеву, он молодец, у него хорошая команда. Сегодня чувствовалось отсутствие Глушакова на поле по игре, центра не было. Но все равно Талалаев лучше подготовил команду. Ничего страшного, это футбол, готовимся к «Динамо», — сказал Терюшков «СЭ».

«Ахмат» набрал 35 очков и вышел на 10-е место в турнирной таблице. «Химки» остались на восьмой строчке (38 очков).

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд