Министр спорта МО посетовал на отсутствие Глушакова после поражения от «Ахмата»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» поражение «Химок» от «Ахмата» (1:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ахмат» был сильнее сегодня, поздравляю их с победой. Большой привет Талалаеву, он молодец, у него хорошая команда. Сегодня чувствовалось отсутствие Глушакова на поле по игре, центра не было. Но все равно Талалаев лучше подготовил команду. Ничего страшного, это футбол, готовимся к «Динамо», — сказал Терюшков «СЭ».
«Ахмат» набрал 35 очков и вышел на 10-е место в турнирной таблице. «Химки» остались на восьмой строчке (38 очков).
(Сергей Федоров)
Методология
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