Бубнов — о Талалаеве: «Быдло-тренер и неадекват орал матом по-итальянски. Его надо лечить»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов раскритиковал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после игры с ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ.

«Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде», — сказал Бубнов в своем Telegram-канале.

14 марта калининградцы дома обыграли ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ. В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру.

После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

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