Черчесов разрешил называть себя по имени: «Ко мне обращаются Саламович, Саламонович, Приветович. Чего мне обижаться?»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча 12-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) ответил на вопрос о том, принципиальны ли ему обращения по имени-отчеству.
— Принципиально ли вам, если к вам будут обращаться на вы, но только по имени?
— Попробуйте (улыбается). Меня же Станислав зовут.
— То есть, против вы не будете?
— Счет мы вам предъявим. Ко мне по-разному обращаются: Саламович, Саламонович, Приветович. Ну, ты будешь Станислав называть. Меня же так зовут, не Василий. Чего мне обижаться?
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции поправил журналиста, который назвал его по имени.
«Динамо» (16 очков) остается на восьмом месте в РПЛ. «Ахмат» (16) уступает бело-голубым по дополнительным показателям и идет девятым.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0