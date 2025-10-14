В «Пари НН» опровергли информацию о переговорах с экс-спортивным директором ЦСКА Мовсесьяном

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев опроверг информацию о переговорах с бывшим спортивным директором ЦСКА Андреем Мовсесьяном.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» не вел и не ведет переговоров с кем-либо на должность спортивного директора. Появившаяся в медиапространстве информация об этом не соответствует действительности. Клуб не вступал в диалог с Андреем Мовсесьяном, что он также подтвердил в СМИ. Ровно так же клуб не контактировал ни с какими другими специалистами. Александр Удальцов — спортивный директор клуба. Он продолжает работу, выполняя оперативные задачи в рамках своего функционала», — приводит пресс-служба нижегородцев слова Карасева.

Нынешний спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов работает в клубе с июня 2024 года.