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17 октября 2025, 11:50

Черчесов: «Почему «эксперты» из-за границы нам указывают, как жить?»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о желании бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли снова возглавить московский клуб.

— А что вы думаете, когда видите новость, что Паоло Ваноли хочет вернуться в «Спартак», хотя в свое время оттуда убежал?

— Знаете, я про себя тоже много читаю — иногда даже не понимаю, это обо мне или о ком-то другом. Но если это действительно правда, то что сказать... Лицемерие в мире еще никто не отменял. Но заявлений лично от Ваноли мы не слышали, а вот «экспертов» из-за границы постоянно читаем. Меня это удивляет. Кто эти люди вообще? Почему они нам указывают, как жить, кого брать, кого увольнять? Я работал в Польше, Венгрии, Австрии, мне что-то никто оттуда не звонит за экспертным мнением. А тут каждый день натыкаешься на рассуждения про наш футбол, про клубы, про тренеров — от людей, которые вообще не представляют, что тут и как, ничего здесь не добились и никому не нужны на родине, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.

Станислав Черчесов.«Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду». Большое эксклюзивное интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
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Паоло Ваноли
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Источник: Барко хочет перейти из «Спартака» в «Индепендьенте»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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