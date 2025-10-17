Черчесов: «Почему «эксперты» из-за границы нам указывают, как жить?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о желании бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли снова возглавить московский клуб.

— А что вы думаете, когда видите новость, что Паоло Ваноли хочет вернуться в «Спартак», хотя в свое время оттуда убежал?

— Знаете, я про себя тоже много читаю — иногда даже не понимаю, это обо мне или о ком-то другом. Но если это действительно правда, то что сказать... Лицемерие в мире еще никто не отменял. Но заявлений лично от Ваноли мы не слышали, а вот «экспертов» из-за границы постоянно читаем. Меня это удивляет. Кто эти люди вообще? Почему они нам указывают, как жить, кого брать, кого увольнять? Я работал в Польше, Венгрии, Австрии, мне что-то никто оттуда не звонит за экспертным мнением. А тут каждый день натыкаешься на рассуждения про наш футбол, про клубы, про тренеров — от людей, которые вообще не представляют, что тут и как, ничего здесь не добились и никому не нужны на родине, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.