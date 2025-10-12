Ваноли готов вернуться в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер «Торино» Паоло Ваноли готов вернуться в «Спартак» в случае увольнения Деяна Станковича.



Ранее «СЭ» сообщал, что несмотря на смещение Ваноли из «Торино» прошлым летом, у тренера остался контракт до конца сезона 2025/26, однако это не станет проблемой при возможном трудоустройстве итальянца в России.



Ваноли возглавлял «Торино» с лета 2024 по июнь 2025 года. С декабря 2021 по июнь 2022 года итальянский специалист был главным тренером «Спартака».