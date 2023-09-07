Черчесов объяснил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выступление «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«Наверное, они немного поменяли философию. Потому что раньше они были за красивый футбол, а сейчас играют на результат. Спорт — это результат. В этом плане они немножко стали практичнее. Но сезон длинный, поэтому главное, чтобы стабильность у них сохранялась», — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Краснодар» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 7 туров. На три очка от команды Владимира Ивича отстают «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо».