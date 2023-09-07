Черчесов высказался о своем будущем: «Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал»

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал свое будущее.

«Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, которые может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим.

Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как [этого добиться]. А как решать с ними вопросы, если они сами не знают?" - сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черчесов летом этого года покинул «Ференцварош». Он возглавлял венгерский клуб с 2021 года. Ранее Черчесов работал в сборной России, «Легии», московском «Динамо», «Ахмате», «Амкаре», «Жемчужине-Сочи» и «Спартаке».