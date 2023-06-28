Чепчугов: «Лантратов может подвинуть Акинфеева с королевского трона»
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов оценил прогресс вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова.
«В «Локомотив» пришел великолепный тренер Галактионов, амбициозный и целеустремленный, в системе которого Лантратов — ключевая фигура. Он демонстрирует игру высококлассного вратаря. Илья словно лев в воротах. И цифровая аналитика тому подтверждение. У него есть все шансы стать лучшим в следующем сезоне. Похоже, нашелся парень, который может подвинуть с королевского трона Игоря Акинфеева. Желаю удачи Лантратову. Надеюсь, что он сможет показать все свои способности в грядущем сезоне РПЛ», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».
27-летний голкипер перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Он провел за «железнодорожников» 15 матчей, пропустил 17 мячей и 4 раза отстоял на ноль.
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -