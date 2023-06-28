Чепчугов: «Лантратов может подвинуть Акинфеева с королевского трона»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов оценил прогресс вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова.

«В «Локомотив» пришел великолепный тренер Галактионов, амбициозный и целеустремленный, в системе которого Лантратов — ключевая фигура. Он демонстрирует игру высококлассного вратаря. Илья словно лев в воротах. И цифровая аналитика тому подтверждение. У него есть все шансы стать лучшим в следующем сезоне. Похоже, нашелся парень, который может подвинуть с королевского трона Игоря Акинфеева. Желаю удачи Лантратову. Надеюсь, что он сможет показать все свои способности в грядущем сезоне РПЛ», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

27-летний голкипер перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Он провел за «железнодорожников» 15 матчей, пропустил 17 мячей и 4 раза отстоял на ноль.