Казарцев рассказал, как извинялся перед Рахимовым за ошибку в матче «Ахмата»

Судья Василий Казарцев в интервью «СЭ» объяснил, почему не назначил пенальти в матче «Ротор» — «Уфа». После той игры арбитр подвергся жесткой критике со стороны главы судейского комитета Ашота Хачатурянца.

—В том эпизоде я ошибся, был не прав. Возвращаясь к теме извинений перед командами: не вижу в этом смысла, я прежде всего сам перед собой не прав. К сожалению, это сказалось на команде, на тренере.

В чем причина? Главный руководитель судей ФИФА однажды, приехав к нам на сбор, произнес, что все судьи ошибаются, это естественно. Все мы стремимся свести это к минимуму, в идеале — к нулю. Главное — понять причину ошибок, чтобы в дальнейшем их избежать. Наверное, мне нужно сделать вывод, почему это произошло. По горячим следам тяжко это анализировать. Сейчас я нашел причины, почему это случилось. Смотрите, каждый из судей в душе перфекционист и хочет выполнить работу безошибочно. Если судья идет к монитору, значит, он уже совершил ошибку и ВАР рекомендует ему изменить свое решение, ошибку эту признать. В ситуации, в которой я оказался после августовских событий, придя к экрану, я старался найти лишь аргумент в поддержку своего решения. Из 100 процентов я нашел те 10, которые подтверждали правильность моего выбора. А остальные 90 процентов признаков того, что это ошибочное решение, я на тот момент не принял во внимание. Отойдя от монитора, понимал, что есть критерий, по которому я прав, могу оставить свое решение в силе. Я его оставил. Все-таки намного больше аргументов было в пользу того, что я не прав.

— В чем были эти 10 процентов?

— Я объяснял это в диалоге главному тренеру «Уфы» Рашиду Рахимову после матча. По шагам: запрещено ли игроку приседать перед мячом, перед игроком, чтобы блокировать удар? Нет. Требуется ли от игрока-защитника, чтобы он во время этого блока прятал руки за спину? Нет. Если человек присел, какое у него будет естественное положение руки? Вдоль корпуса, практически до земли. Так у него и оказалось. Удар был нанесен с 30-40 сантиметров. Мяч еще киксанул, срезался с ноги бьющего. Куда защитнику эту руку было деть? Это те минимальные критерии, из-за которых я поддержал свое первоначальное решение.

Почему оно неверное? Тут дело в нюансах. Правая рука у игрока была спрятана за спину, значит, левая рука была отставлена умышленно, чтобы закрыть больше пространства. Если это естественное положение, то по физиологии ладонь развернута к телу, а она была открыта на пути полета мяча. Получается, игрок действовал как мини-футбольный вратарь. Это если со спокойной головой оценивать тот эпизод. Если кто-то думает, что я такой упертый и не признаю свои ошибки, вспоминая мое интервью после августовской игры, то это не так. К сожалению, в этом эпизоде я абсолютно не прав.

— Что за разговор с Рахимовым?

— После матча он спрашивал, почему я не изменил свое решение. Все было в культурной форме. Так, к сожалению, сложилось, что с Рашидом Маматкуловичем я уже второй раз ошибаюсь не в его пользу. В прошлый раз была игра ЦСКА — «Ахмат». После того матча у меня был с ним разговор по телефону. Звонил, извинялся перед ним.

(Севастиан Терлецкий)

«Могу позвонить тренеру и извиниться за ошибку». Вторая часть интервью с судьей Казарцевым