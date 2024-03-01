«Чемпионат»: «Спартак» вправе потребовать от Промеса свыше 10 миллионов евро при расторжении контракта

«Спартак» в случае расторжения контракта с форвардом Квинси Промесом может потребовать от игрока свыше 10 миллионов евро в качестве компенсации, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Промес будет обязан выплатить клубу данную сумму, если красно-белые расторгнут с ним контракт на основании дисциплинарных взысканий или если сам игрок прибегнет к такой опции без уважительной причины, либо не приступит к работе в назначенный по договору день.

Ранее сообщалось, что соглашение с нидерландским футболистом может быть расторгнуто в одностороннем порядке без выплаты компенсации.

29 февраля Промеса не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2 марта). В «Спартаке» заявили, что клуб применит к футболисту дисциплинарные меры, так как игрок пропустил матч по личным причинам.

В пятницу также появилась информация, что Промес был задержан в ОАЭ из-за побега с места ДТП.