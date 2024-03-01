Лосев назвал заслугой Бувача и топ-менеджмента «Динамо» стабильность клуба

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев в разговоре с «СЭ» высказался о продлении контракта со спортивным директором бело-голубых Желько Бувачем.

«Радует, что «Динамо» встало на определенный курс развития и не сворачивает с него, несмотря на все пертурбации в мире. Все это безусловно заслуга Желько Бувача и всего топ-менеджмента «Динамо». Мы видим, как в том же «Спартаке» чуть ли не каждый сезон меняются директора, подходы, тратятся огромные деньги, игроков меняют как перчатки, а результата особого нет. Тут важны хладнокровие и стабильность, с которыми успех должен прийти. У Бувача и «Динамо» это сейчас есть, так что обязательно ждем хорошего результата уже в ближайшее время. Важно, чтобы эта стабильность сохранялась», — сказал Лосев «СЭ».

Ранее сообщалось, что в клубе довольны работой боснийца. Он пришел в московскую команду зимой 2020 года.

После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и расположилось на 3-м месте в турнирной таблице.