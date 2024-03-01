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1 марта, 21:20

Байрамян — о матче «Ростова» с «Крыльями»: «Каждый друг за друга бился. Мы заслужили победу»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу команды в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«Положительные эмоции, мы долго готовились. У нас такая ситуация в таблице, что кровь из носу нужны были три очка. Хочу поблагодарить команду, партнеров. Каждый друг за друга бился. Мы заслужили победу», — сказал футболист.

Он также отреагировал на игру новичков Сако и Роналдо.

«Новички — молодцы, для первой игры очень достойно. Со временем будут прибавлять», — сказал Байрамян в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идут на 6-й позиции, набрав 29 баллов.

Хорен Байрамян
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
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Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
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Локомотив – Сочи
 - : -
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