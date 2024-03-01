Байрамян — о матче «Ростова» с «Крыльями»: «Каждый друг за друга бился. Мы заслужили победу»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу команды в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«Положительные эмоции, мы долго готовились. У нас такая ситуация в таблице, что кровь из носу нужны были три очка. Хочу поблагодарить команду, партнеров. Каждый друг за друга бился. Мы заслужили победу», — сказал футболист.

Он также отреагировал на игру новичков Сако и Роналдо.

«Новички — молодцы, для первой игры очень достойно. Со временем будут прибавлять», — сказал Байрамян в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идут на 6-й позиции, набрав 29 баллов.