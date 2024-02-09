Зобнин — о неприличном жесте Медведева в адрес «Спартака»: «Рассказывать, кто кого изнасилует — не наше»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о неприличном жесте, который председатель правления «Зенита» Александр Медведев показал, упомянув спартаковцев.

«Жест Медведева к «Спартаку»? Никак не отреагировал. Мы как-то можем поменять его отношение [к «Спартаку»]? Мы готовимся, нужно все на поле показывать. А рассказывать, кто кого изнасилует — не наше», — цитирует Зобнина Sport24.

В январе в соцсетях «Зенита» появился видеоролик, в котором Медведев во время диалога с полузащитником питерцев Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес «Спартака». После того как на видео обратили внимание СМИ, оно было удалено.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров. Красно-белые идут на пятой строчке с 30 очками.