РПЛ: турнирная таблица после 4-го тура
В понедельник, 14 августа, завершился 4-й тур чемпионата России.
РПЛ: результаты матчей 4-го тура
В матчах 5-го тура встречаются:
18 августа, пятница
«Рубин» — «Крылья Советов» (19.30 мск)
19 августа, суббота
«Динамо» — ЦСКА (15.00), «Балтика» — «Урал» (17.30), «Краснодар» — «Локомотив» (19.30), «Сочи» — «Ростов» (20.00)
20 августа, воскресенье
«Факел» — «Пари НН» (17.30), «Спартак» — «Зенит» (19.30), «Ахмат» — «Оренбург» (20.00)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0
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