«Ростов» приблизился к ЦСКА и «Спартаку»: турнирная таблица РПЛ после 29-го тура

В воскресенье, 28 мая, завершился 29-й тур чемпионата России.

ЦСКА и «Спартак» потеряли очки, в борьбе за второе место к московским командам приблизился «Ростов».

Результаты матчей 29-го тура РПЛ //

Расклады в борьбе за серебро перед последним туром РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 29 20 7 2 73-20 67 2 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55 3 Спартак 29 15 9 5 60-37 54 4 Ростов 29 15 8 6 47-40 53 5 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49 6 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47 7 Динамо 29 13 6 10 49-42 45 8 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43 9 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42 10 Сочи 29 11 5 13 37-53 38 11 Урал 29 9 6 14 32-45 33 12 Факел 29 6 12 11 36-47 30 13 Крылья Советов 29 7 8 14 31-45 29 14 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27 15 Химки 29 4 6 19 25-65 18 16 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13

В матчах 30-го тура в субботу, 3 июня, встречаются (начало всех игр — в 17:00 мск): «Зенит» — «Факел», «Крылья Советов» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов», «Локомотив» — «Торпедо», «Ахмат» — «Краснодар», «Оренбург» — «Динамо», «Пари НН» — «Химки», «Урал» — «Сочи».