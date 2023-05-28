«Ростов» приблизился к ЦСКА и «Спартаку»: турнирная таблица РПЛ после 29-го тура
В воскресенье, 28 мая, завершился 29-й тур чемпионата России.
ЦСКА и «Спартак» потеряли очки, в борьбе за второе место к московским командам приблизился «Ростов».
Результаты матчей 29-го тура РПЛ //
Расклады в борьбе за серебро перед последним туром РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
29
|
20
|
7
|
2
|
73-20
|
67
|
2
|
ЦСКА
|
29
|
16
|
7
|
6
|
52-26
|
55
|
3
|
Спартак
|
29
|
15
|
9
|
5
|
60-37
|
54
|
4
|
Ростов
|
29
|
15
|
8
|
6
|
47-40
|
53
|
5
|
Ахмат
|
29
|
15
|
4
|
10
|
49-37
|
49
|
6
|
Краснодар
|
29
|
13
|
8
|
8
|
60-44
|
47
|
7
|
Динамо
|
29
|
13
|
6
|
10
|
49-42
|
45
|
8
|
Оренбург
|
29
|
13
|
4
|
12
|
55-55
|
43
|
9
|
Локомотив
|
29
|
12
|
6
|
11
|
51-45
|
42
|
10
|
Сочи
|
29
|
11
|
5
|
13
|
37-53
|
38
|
11
|
Урал
|
29
|
9
|
6
|
14
|
32-45
|
33
|
12
|
Факел
|
29
|
6
|
12
|
11
|
36-47
|
30
|
13
|
Крылья Советов
|
29
|
7
|
8
|
14
|
31-45
|
29
|
14
|
Пари НН
|
29
|
7
|
6
|
16
|
31-50
|
27
|
15
|
Химки
|
29
|
4
|
6
|
19
|
25-65
|
18
|
16
|
Торпедо
|
29
|
3
|
4
|
22
|
21-58
|
13
В матчах 30-го тура в субботу, 3 июня, встречаются (начало всех игр — в 17:00 мск): «Зенит» — «Факел», «Крылья Советов» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов», «Локомотив» — «Торпедо», «Ахмат» — «Краснодар», «Оренбург» — «Динамо», «Пари НН» — «Химки», «Урал» — «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 2
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9