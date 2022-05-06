Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:00

РПЛ, расписание 28-го тура. «Крылья» сыграют с «Динамо», «Урал» — «Спартак» и другие матчи

«Крылья Советов» проведут матч с «Динамо», «Урал» сыграет со «Спартаком» в 28-м туре
Читать «СЭ» в
Александра Соболев и Шамар Николсон с Русланом Литвиновым и Даниилом Хлусевичем празднуют забитый гол «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пятницу, 6 мая, стартует 28-й тур Тинькофф чемпионата России. «Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Динамо» и другие встречи.

30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Ахмат
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Ростов
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 16:30. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Краснодар
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

РПЛ: новости и статьи, обзоры матчей и статистика, календарь игр и турнирная таблица, видеообзоры

Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — «Химки», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Наумов считает, что «Локомотив» должен обыграть «Рубин»
Булыкин считает, что интрига в борьбе за медали продлится до самого последнего тура
Будущее российского футбола: непростое, интересное, без Азии. Колонка Казакова
«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге. «Зенит» победит даже вторым составом. Прогнозы на 28-й тур РПЛ
«Црвена Звезда» — идеальный вариант для Дзюбы. Россию он уже не удивит
В «Црвене Звезде» заявили, что хотят подписать Артема Дзюбу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геркус рассказал, что делать российскому футболу после отстранений ФИФА и УФЕА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости