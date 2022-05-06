РПЛ, расписание 28-го тура. «Крылья» сыграют с «Динамо», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
«Крылья Советов» проведут матч с «Динамо», «Урал» сыграет со «Спартаком» в 28-м туре
В пятницу, 6 мая, стартует 28-й тур Тинькофф чемпионата России. «Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Динамо» и другие встречи.
30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России.
РПЛ: новости и статьи, обзоры матчей и статистика, календарь игр и турнирная таблица, видеообзоры
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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