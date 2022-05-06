«Крылья Советов» проведут матч с «Динамо», «Урал» сыграет со «Спартаком» в 28-м туре

В пятницу, 6 мая, стартует 28-й тур Тинькофф чемпионата России. «Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Динамо» и другие встречи.

30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) и досрочно стал чемпионом России.

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