Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Рубина» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Рубин» в этом матче не выглядел как команда из нижней части таблицы, которая борется за выживание. У «Рубина» была хорошая самоотдача во встрече со «Спартаком», но все матчи не сыграешь на таком эмоциональном подъеме. После него обычно идет опустошенность. У «Рубина» была невыразительная серия, но сегодня было все по-другому. Команда вкладывалась, как в игре с красно-белыми. Могли и выиграть. «Локомотив» тоже мог выжить свои моменты. Вопросы к судейству? Пенальти был по делу. Наварное, есть спорные моменты. Например, незамеченный фол против Бакаева. Но такие шероховатости бывают", — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».