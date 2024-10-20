Турнирная таблица РПЛ: «Краснодар» — единоличный лидер, «Зенит» опередил «Локомотив»
В воскресенье, 20 октября, матчем «Рубин» — «Динамо» (0:3) завершился 12-й тур чемпионата России.
Единоличным лидером РПЛ стал «Краснодар», который разгромил «Спартак» (3:0).
«Зенит» благодаря крупной победе над «Акроном» (5:0) обошел «Локомотив», который проиграл «Химкам» (0:2).
Результаты всех матчей 12-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
12
|
9
|
3
|
0
|
25-5
|
30
|
2
|
Зенит
|
12
|
9
|
2
|
1
|
28-4
|
29
|
3
|
Локомотив
|
12
|
9
|
0
|
3
|
26-16
|
27
|
4
|
ЦСКА
|
12
|
7
|
2
|
3
|
22-7
|
23
|
5
|
Динамо
|
12
|
7
|
2
|
3
|
23-12
|
23
|
6
|
Спартак
|
12
|
5
|
4
|
3
|
17-12
|
19
|
7
|
Рубин
|
12
|
4
|
3
|
5
|
14-19
|
15
|
8
|
Ростов
|
12
|
3
|
4
|
5
|
14-21
|
13
|
9
|
Крылья Советов
|
12
|
3
|
3
|
6
|
11-17
|
12
|
10
|
Акрон
|
12
|
3
|
3
|
6
|
16-25
|
12
|
11
|
Пари Нижний Новгород
|
12
|
3
|
3
|
6
|
12-22
|
12
|
12
|
Динамо Махачкала
|
12
|
2
|
5
|
5
|
5-10
|
11
|
13
|
Химки
|
12
|
2
|
5
|
5
|
11-20
|
11
|
14
|
Факел
|
12
|
2
|
4
|
6
|
8-20
|
10
|
15
|
Оренбург
|
12
|
1
|
5
|
6
|
14-22
|
8
|
16
|
Ахмат
|
12
|
0
|
6
|
6
|
9-23
|
6
В 13-м туре встречаются: 26 октября «Динамо» Мх — «Акрон» (14.00), ЦСКА — «Факел» (16.30), «Ростов» — «Ахмат» (19.00);
27 октября «Оренбург» — «Рубин» (12.00), «Пари НН» — «Спартак» (14.15), «Химки» — «Динамо» (16.30), «Зенит» — «Локомотив» (19.30);
28 октября «Крылья Советов» — «Краснодар» (18.30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 2
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|0 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2