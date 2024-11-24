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Сегодня, 21:05

«Зенит» обошел «Краснодар», «Спартак» опередил «Динамо»: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура

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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сделал покер в матче с «Локомотивом» (5:2).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 24 ноября, завершился 16-й тур чемпионата России. По его итогам в РПЛ сменился лидер — «Зенит» победил «Оренбург» (1:0) и обошел «Краснодар», который сыграл вничью с «Химками» (2:2).

К расположившемуся на третьем месте «Локомотиву» приблизился «Спартак», разгромивший красно-зеленых в очной встрече со счетом 5:2.

Результаты всех матчей 16-го тура РПЛ

В 17-м туре встречаются: 30 ноября «Акрон» — «Оренбург» (14.00), ЦСКА — «Рубин» (16.30), «Ростов» — «Пари НН» (19.00);

1 декабря «Локомотив» — «Химки» (14.00), «Зенит» — «Крылья Советов» (16.30), «Динамо» Мх — «Факел» (19.00), «Краснодар» — «Спартак» (19.30);

2 декабря «Ахмат» — «Динамо» (19.00).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
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РПЛ, результаты 16-го тура: «Спартак» разгромил «Локомотив» и другие матчи

«Факел» обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 1 : 1
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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