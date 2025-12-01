«Краснодар» сохранил отрыв в одно очко от ЦСКА и «Зенита»: таблица РПЛ после 17-го тура

В понедельник, 1 декабря, матчем «Сочи» — «Динамо» Махачкала (0:0) завершился 17-й тур чемпионата России. Сочинцы (9 очков) занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

«Краснодар» (37 очков) сохранил первое место в таблице РПЛ, обыграв в 17-м туре «Крылья Советов» (5:0). На втором месте ЦСКА (36 очков), который победил «Оренбург» (2:0).

Третью строчку занимает «Зенит» (36 очков), обыгравший «Рубин» (1:0). Сине-бело-голубые уступают армейцам по дополнительным показателям.

В зоне стыковых матчей находятся «Динамо» Махачкала (15 очков) и «Оренбург» (12 очков). В зоне вылета на 15-й строчке располагается «Пари НН» (11 очков).

РПЛ: результаты всех матчей 17-го тура

В 18-м туре, заключительном в 2025-м году, 5 декабря сыграют «Ахмат» — «Оренбург».

6 декабря пройдут матчи «Ростов» — «Рубин», «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Акрон»;

7 декабря «Динамо» Мх — «Пари НН», «Сочи» — «Локомотив», «Балтика» — «Крылья Советов», «Крпаснодар» — ЦСКА.