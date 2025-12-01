«Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» и прервал серию из трех поражений

«Сочи» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ — 0:0.

В первом тайме не были засчитаны два мяча гостей — сначала из-за офсайда отменили гол Гамида Агаларова, а затем не засчитали гол Джавада Хоссейннеджада из-за попадания мяча в руку Агаларова.

Сочинцы прервали серию из трех поражений подряд. С 9 очками команда Игоря Осинькина остается последней в турнирной таблице. «Динамо» идет 13-м — 15 очков.