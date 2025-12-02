Шевелев — об игре нападающих ЦСКА: «Что-то пошло не так. Наш футбол требует от них большей эффективности»

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев прокомментировал ситуацию с нападающими команды.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини попросил адресовать спортивному директору вопрос об игре нападающих армейцев.

«Тот футбол, который показывает команда, требует большей эффективности от нападающих, чем сейчас есть. К сожалению, это действительно для нас проблема. Главная задача на ближайшее трансферное окно — работа по приобретению нападающего. Она непростая, у нас работа ведется ежедневно, но не могу сказать, что прямо сейчас мы готовы эту проблему решить. В ежедневном формате разговариваем с руководством клуба, главным тренером, кучей клубов, нашими контрагентами, агентами. Верю, что мы можем решить эту задачу зимой.

У нас уникальная ситуация сложилась, что команда показывает отличный футбол. В ней есть Тамерлан Мусаев и Алеррандро — игроки, которые замечательно провели прошлый год. Тамик стал игроком сборной России, много забивал. Алеррандро стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Но что-то пошло не так. Сложно сказать, что. Я здесь признаю, что это и моя ошибка. Не учли, наверное, какие-то проблемы с адаптацией Алеррандро. Наверное ни для кого не секрет, что была история, что к Тамерлану проявляли интерес наши конкуренты из «Спартака», — сказал Шевелев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.