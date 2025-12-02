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Шевелев — об игре нападающих ЦСКА: «Что-то пошло не так. Наш футбол требует от них большей эффективности»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Шевелев.
Фото ФК ЦСКА

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев прокомментировал ситуацию с нападающими команды.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини попросил адресовать спортивному директору вопрос об игре нападающих армейцев.

«Тот футбол, который показывает команда, требует большей эффективности от нападающих, чем сейчас есть. К сожалению, это действительно для нас проблема. Главная задача на ближайшее трансферное окно — работа по приобретению нападающего. Она непростая, у нас работа ведется ежедневно, но не могу сказать, что прямо сейчас мы готовы эту проблему решить. В ежедневном формате разговариваем с руководством клуба, главным тренером, кучей клубов, нашими контрагентами, агентами. Верю, что мы можем решить эту задачу зимой.

У нас уникальная ситуация сложилась, что команда показывает отличный футбол. В ней есть Тамерлан Мусаев и Алеррандро — игроки, которые замечательно провели прошлый год. Тамик стал игроком сборной России, много забивал. Алеррандро стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Но что-то пошло не так. Сложно сказать, что. Я здесь признаю, что это и моя ошибка. Не учли, наверное, какие-то проблемы с адаптацией Алеррандро. Наверное ни для кого не секрет, что была история, что к Тамерлану проявляли интерес наши конкуренты из «Спартака», — сказал Шевелев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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Тамерлан Мусаев
Фабио Челестини
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Алеррандро
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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