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Джеван Челоянц о матче ЦСКА — «Спартак»: «Игра была равная»

21:30
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Бизнесмен Джеван Челоянц поделился впечатлениями от матча восьмого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:0).

«На самом деле, игра была равная. Везет тому, кто везет», — сказал Челоянц.

Единственный мяч забил Антон Заболотный. Челоянц до ноября 2015 года являлся акционером «Спартака».

ЦСКА — Спартак

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр