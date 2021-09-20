Бизнесмен Джеван Челоянц поделился впечатлениями от матча восьмого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:0).

«На самом деле, игра была равная. Везет тому, кто везет», — сказал Челоянц.

Единственный мяч забил Антон Заболотный. Челоянц до ноября 2015 года являлся акционером «Спартака».