Джеван Челоянц о матче ЦСКА — «Спартак»: «Игра была равная»
21:30
Бизнесмен Джеван Челоянц поделился впечатлениями от матча восьмого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:0).
«На самом деле, игра была равная. Везет тому, кто везет», — сказал Челоянц.
Единственный мяч забил Антон Заболотный. Челоянц до ноября 2015 года являлся акционером «Спартака».
Читайте также
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
10
Зачет
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю