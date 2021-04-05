«Зенит» победил «Химки» и оторвался от «Спартака» в турнирной таблице

«Зенит» одержал победу в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» со счетом 2:0.

Автором победного мяча в концовке первого таймам стал защитник Вячеслав Караваев. В конце второго тайма точку во игер поставил полузащитник Андрей Мостовой.

В начале встречи гол также забил нападающий Сердар Азмун, но взятие ворот было отменено после подсказки ВАР, так как по ходу атаки футболист «Зенита» допустил нарушение.

«Зенит» набрал 51 очко и восстановил отрыв от «Спартака» в 4 очка в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате.

«Химки» остались на 9-й строчке, имея в активе 35 очков. «Химки» не проигрывали в РПЛ на протяжении 10 матчей. Причем последнее поражение подмосковной команде нанес как раз «Зенит», который победил в матче первого круга со счетом 2:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

24-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 2:0 (1:0)

Голы: Караваев, 45+2 (1:0). Мостовой, 90+2 (2:0).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Оздоев, 75), Барриос, Вендел (Ерохин, 90+3), Малком (Мостовой, 76), Азмун (Дриусси, 87), Дзюба (Сутормин, 90+3).

«Химки»: Лантратов, Боженов, Филин, Данилкин, Тихий, Идову, Дагерстоль, Кухарчук (Себаи, 68), Глушаков (Могилевец, 69), Мирзов, Конате.

Предупреждения: Ловрен, 10. Идову, 66. Азмун, 86.

Судьи: Шадыханов (Москва). Сейфетдинов (Казань), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Амелин (Тула). Гаврилин (Владимир).

5 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».