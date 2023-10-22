Литвинов рассказал о стычке с защитником «Пари НН» Александровым: «Пообщались на французском»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о стычке с защитником «Пари НН» Виктором Александровым.

В воскресенье, 22 октября красно-белые победили нижегородцев со счетом 2:0. На 73-й минуте между Литвиновым и Александровым возник конфликт, но главный судья Алексей Амелин остановил футболистов, при этом не став показывать ни одному из них желтую карточку.

— Что произошло во время стычки с Александровым?

— Все нормально, пообщались на французском. Это нормальные эмоции, что у него, что у меня. В жизни я вообще неконфликтный человек, даже не вспомню, когда дрался: может быть, в детстве на физкультуре. На футбольном поле надо все-таки общаться по-другому — забивать и доказывать, что ты лучше.

— Можно сказать, что для «Спартака» этот матч был одним из лучших по игре?

— Да-да, согласен. Сегодня наконец-то на поле была команда. Все получали удовольствие, думаю, в том числе и болельщики. Все старались, все бежали назад, все было здорово.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегоррдцы 29 октября примут «Сочи».