«Зенит» благодаря дублю Вендела обыграл «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ

«Зенит» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура РПЛ — 3:1.

Победу сине-бело-голубым принес дубль Вендела. Бразилец отличился на 53-й и 81-й минутах. На 90+6-й минуте счет до разгромного довел Андрей Мостовой.

На 90+8-й минуте единственный гол «Крыльев» забил Роман Ежов.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.