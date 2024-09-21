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РПЛ, расписание и результаты матчей 9-го тура: «Зенит» — «Факел», «Рубин» — ЦСКА и другие

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Фото Александр Федоров, «СЭ»
9-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

С 21 по 23 сентября пройдут матчи 9-го тура РПЛ.

21 сентября пройдут встречи «Акрон» — «Краснодар» (14.00 мск), «Зенит» — «Факел» (16.30) и «Рубин» — ЦСКА (19.00).

На 22 сентября запланированы матчи «Химки» — «Оренбург» (14.15), «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) (16.30), «Спартак» — «Динамо» (Москва) (16.30) и «Пари НН» — «Локомотив» (19.00).

23 сентября состоится игра «Ахмат» — «Крылья Советов» (18.30).

21 сентября, суббота

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

22 сентября, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 14:15. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Локомотив

23 сентября, понедельник

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

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«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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