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Воспитанник «Реала» Фернандес считает, что трансфер Гогуа в Мадрид возможен

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Дани Фернандес высоко оценил потенциал своего одноклубника Седрика Гогуа. Он считает, что 30-летний ивуариец может заиграть в «Реале».

«Я считаю, что трансфер Седрика Гогуа в «Реал» Мадрид возможен. А почему нет?» — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

Гогуа перешел в «Химки» в июле этого года. Ранее он выступал за «Шинник», «Ротор», ЦСКА, «Кайрат», «Ригу», «Партизан» и другие команды.

В нынешнем сезоне РПЛ 30-летний футболист за три матча не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Седрик Гогуа
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
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 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
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 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
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 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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