«Ахмат» не удержал победу над «Крыльями Советов»

«Ахмат» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 9-го тура РПЛ — 1:1.

Гол на 68-й минуте забил форварда Фелиппе Кардосо. На 90+6-й минуте счет сравнял Доминик Ороз.

Грозненцы в этом сезоне продлил серию без побед в РПЛ до 9 матчей. Команда Сергея Ташуева набрала 6 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Крылья Советов» с 10 очками — на 10-й строчке.