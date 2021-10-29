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РПЛ, расписание матчей 13-го тура: «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Ростовом» и другие

08:50
Антон Шунин и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В пятницу, 29 октября, стартует 13-й тур Тинькофф чемпионата России. «Зенит» на своем поле сыграет с «Динамо», «Рубин» примет ЦСКА, «Спартак» дома проведет матч с «Ростовом» и другие встречи.

29 октября, пятница

19.00 мск. «Зенит» — «Динамо»

Трансляция на «Матч ТВ»

30 октября, суббота

14.00. «Рубин» — ЦСКА

Трансляция на «Матч ТВ»

Рубин — ЦСКА

16.30. «Спартак» — «Ростов»

Трансляция на «Матч ТВ»

Спартак — Ростов

19.00. «Краснодар» — «Крылья Советов»

Трансляция на «Матч ТВ»

Краснодар — Крылья Советов

19.00. «Нижний Новгород» — «Локомотив»

Трансляция на «Матч Премьер»

Нижний Новгород — Локомотив

31 октября, воскресенье

14.00. «Уфа» — «Ахмат»

Трансляция на «Матч Премьер»

Уфа — Ахмат

16.30. «Арсенал» — «Сочи»

Трансляция на «Матч ТВ»

Арсенал Т — Сочи

19.00. «Химки» — «Урал»

Трансляция на «Матч Премьер»

Химки — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры