РПЛ, расписание матчей 13-го тура: «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Ростовом» и другие
08:50
В пятницу, 29 октября, стартует 13-й тур Тинькофф чемпионата России. «Зенит» на своем поле сыграет с «Динамо», «Рубин» примет ЦСКА, «Спартак» дома проведет матч с «Ростовом» и другие встречи.
29 октября, пятница
Трансляция на «Матч ТВ»
30 октября, суббота
Трансляция на «Матч ТВ»
Трансляция на «Матч ТВ»
19.00. «Краснодар» — «Крылья Советов»
Трансляция на «Матч ТВ»
19.00. «Нижний Новгород» — «Локомотив»
Трансляция на «Матч Премьер»
31 октября, воскресенье
Трансляция на «Матч Премьер»
Трансляция на «Матч ТВ»
Трансляция на «Матч Премьер»
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
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