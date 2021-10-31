«Химки» и «Урал» сыграли вничью
«Химки» и «Урал» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча прошла на «Арене Химки».
«Урал» прервал серию из трех поражений подряд. Команда занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ и в следующем туре сыграет дома с «Зенитом».
«Химки» расположились на 15-й строчке. В следующем матче подмосковсный клуб сыграет в гостях с «Крыльями Советов».
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
«Химки» — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0
«Химки»: Лантратов, Идову, Карпов, Филин, Дагерстоль, Боженов, Стоинович (Данилкин, 49), Глушаков (Трошечкин, 90+3), Мирзов, Соколов (Кухарчук, 63), Адеми (Долгов, 63).
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев (Железнов, 57), Йовичич, Колесниченко, Аугустыняк, Гагнидзе, Бикфалви.
Предупреждения: Мамин, 58. Йовичич, 74. Карпов, 84. Дагерстоль, 87. Боженов, 90+3.
Судьи: Кукуян (Сочи). Образко (Ставрополь), Хатуев (Грозный).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва).
31 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».
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