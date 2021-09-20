Чемпионат России, турнирная таблица РПЛ после 8 туров: «Зенит» лидирует, «Спартак» — девятый
21:35
В понедельник, 20 сентября, завершился 8-й тур Тинькофф чемпионата России.
РПЛ, 8-й тур: результаты всех матчей
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
8
|
6
|
2
|
0
|
19 — 9
|
20
|
2
|
8
|
5
|
1
|
2
|
12 — 8
|
16
|
3
|
8
|
4
|
4
|
0
|
12 — 6
|
16
|
4
|
8
|
5
|
0
|
3
|
12 — 6
|
15
|
5
|
8
|
4
|
2
|
2
|
13 — 8
|
14
|
6
|
8
|
4
|
1
|
3
|
14 — 9
|
13
|
7
|
8
|
4
|
1
|
3
|
11 — 8
|
13
|
8
|
8
|
3
|
2
|
3
|
11 — 11
|
11
|
9
|
8
|
3
|
1
|
4
|
8 — 8
|
10
|
10
|
8
|
3
|
1
|
4
|
10 — 11
|
10
|
11
|
8
|
3
|
0
|
5
|
9 — 14
|
9
|
12
|
8
|
2
|
2
|
4
|
11 — 14
|
8
|
13
|
8
|
2
|
2
|
4
|
12 — 17
|
8
|
14
|
8
|
1
|
3
|
4
|
10 — 17
|
6
|
15
|
8
|
1
|
3
|
4
|
8 — 15
|
6
|
16
|
8
|
0
|
3
|
5
|
2 — 13
|
3
Чемпионат России, 9-й тур
25 сентября
14:00. Химки — Локомотив
16:30. Зенит — Кр. Советов
19:00. Спартак — Уфа
26 сентября
14:00. Динамо — Рубин
16:30. Ростов — Ахмат
19:00. Краснодар — Сочи
27 сентября
17:00. Урал — Арсенал
19:00. Н. Новгород — ЦСКА
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vs
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