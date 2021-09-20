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Чемпионат России, турнирная таблица РПЛ после 8 туров: «Зенит» лидирует, «Спартак» — девятый

21:35
«Зенит» лидирует в РПЛ после 8 туров. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» лидирует в РПЛ после 8 туров. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В понедельник, 20 сентября, завершился 8-й тур Тинькофф чемпионата России.

РПЛ, 8-й тур: результаты всех матчей

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

8

6

2

0

19 — 9

20

2

Динамо

8

5

1

2

12 — 8

16

3

Локомотив

8

4

4

0

12 — 6

16

4

Сочи

8

5

0

3

12 — 6

15

5

Рубин

8

4

2

2

13 — 8

14

6

Краснодар

8

4

1

3

14 — 9

13

7

ЦСКА

8

4

1

3

11 — 8

13

8

Нижний Новгород

8

3

2

3

11 — 11

11

9

Спартак

8

3

1

4

8 — 8

10

10

Крылья Советов

8

3

1

4

10 — 11

10

11

Ахмат

8

3

0

5

9 — 14

9

12

Уфа

8

2

2

4

11 — 14

8

13

Арсенал Т

8

2

2

4

12 — 17

8

14

Ростов

8

1

3

4

10 — 17

6

15

Химки

8

1

3

4

8 — 15

6

16

Урал

8

0

3

5

2 — 13

3

Чемпионат России, 9-й тур
25 сентября
14:00. Химки — Локомотив
16:30. Зенит — Кр. Советов
19:00. Спартак — Уфа
26 сентября
14:00. Динамо — Рубин
16:30. Ростов — Ахмат
19:00. Краснодар — Сочи
27 сентября
17:00. Урал — Арсенал
19:00. Н. Новгород — ЦСКА

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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