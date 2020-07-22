РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чемпионат России-2019/2020: итоговая таблица РПЛ

22 июля 2020, 21:00
«Зенит» — чемпион России-2019/20. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» — чемпион России-2019/20. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

В среду, 22 июля, состоялся последний, 30-й тур чемпионата России-2019/20.

Встреча «Крылья Советов» — «Сочи» была отменена из-за неявки гостей — девять представителей южной команды сдали положительные тесты на коронавирус. КДК РФС присудит победу самарцам со счетом 3:0, но они не смогут опередить ни «Тамбов», ни «Ахмат», которые при равенстве очков окажутся выше «Крыльев» по дополнительным показателям.

Золотые медали (второй сезон подряд и седьмой в истории) взял «Зенит». Питерская команда оформила самое раннее чемпионство в истории РПЛ — за 4 тура до конца.

Вторым стал «Локомотив», третьим — «Краснодар».

Премьер-лигу могут расширить до&nbsp;18 клубов ради спасения &laquo;Крыльев&raquo; и &laquo;Оренбурга&raquo;.Премьер-лигу могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга»

Напомним, что 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции общее собрание клубов приняло решение о приостановке турнира. РПЛ возобновилась через три месяца — 19 июня. Кроме того, исполком РФС принял решение отменить стыковые матчи.

В ФНЛ вылетели «Оренбург» и «Крылья Советов», в РПЛ вышли «Ротор» и «Химки».

Первенство ФНЛ было досрочно завершено из-за пандемии COVID-19, в турнире было сыграно 27 из 38 туров.

1

Зенит

30

22

6

2

65 — 18

72

2

Локомотив

30

16

9

5

41 — 29

57

3

Краснодар

30

14

10

6

49 — 30

52

4

ЦСКА

30

14

8

8

43 — 29

50

5

Ростов

30

12

9

9

45 — 50

45

6

Динамо

30

11

8

11

27 — 30

41

7

Спартак

30

11

6

13

35 — 33

39

8

Арсенал Т

30

11

5

14

37 — 41

38

9

Уфа

30

8

14

8

22 — 24

38

10

Рубин

30

8

11

11

18 — 28

35

11

Урал

30

9

8

13

36 — 53

35

12

Сочи

29

8

9

12

40 — 36

33

13

Ахмат

30

7

10

13

27 — 46

31

14

Тамбов

30

9

4

17

37 — 41

31

15

Крылья Советов

29

7

7

15

30 — 40

28

16

Оренбург

30

7

6

17

28 — 52

27

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир