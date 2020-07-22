Чемпионат России-2019/2020: итоговая таблица РПЛ
В среду, 22 июля, состоялся последний, 30-й тур чемпионата России-2019/20.
Встреча «Крылья Советов» — «Сочи» была отменена из-за неявки гостей — девять представителей южной команды сдали положительные тесты на коронавирус. КДК РФС присудит победу самарцам со счетом 3:0, но они не смогут опередить ни «Тамбов», ни «Ахмат», которые при равенстве очков окажутся выше «Крыльев» по дополнительным показателям.
Золотые медали (второй сезон подряд и седьмой в истории) взял «Зенит». Питерская команда оформила самое раннее чемпионство в истории РПЛ — за 4 тура до конца.
Вторым стал «Локомотив», третьим — «Краснодар».
Напомним, что 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции общее собрание клубов приняло решение о приостановке турнира. РПЛ возобновилась через три месяца — 19 июня. Кроме того, исполком РФС принял решение отменить стыковые матчи.
В ФНЛ вылетели «Оренбург» и «Крылья Советов», в РПЛ вышли «Ротор» и «Химки».
Первенство ФНЛ было досрочно завершено из-за пандемии COVID-19, в турнире было сыграно 27 из 38 туров.
|
1
|
30
|
22
|
6
|
2
|
65 — 18
|
72
|
2
|
30
|
16
|
9
|
5
|
41 — 29
|
57
|
3
|
30
|
14
|
10
|
6
|
49 — 30
|
52
|
4
|
30
|
14
|
8
|
8
|
43 — 29
|
50
|
5
|
30
|
12
|
9
|
9
|
45 — 50
|
45
|
6
|
30
|
11
|
8
|
11
|
27 — 30
|
41
|
7
|
30
|
11
|
6
|
13
|
35 — 33
|
39
|
8
|
30
|
11
|
5
|
14
|
37 — 41
|
38
|
9
|
30
|
8
|
14
|
8
|
22 — 24
|
38
|
10
|
30
|
8
|
11
|
11
|
18 — 28
|
35
|
11
|
30
|
9
|
8
|
13
|
36 — 53
|
35
|
12
|
29
|
8
|
9
|
12
|
40 — 36
|
33
|
13
|
30
|
7
|
10
|
13
|
27 — 46
|
31
|
14
|
30
|
9
|
4
|
17
|
37 — 41
|
31
|
15
|
29
|
7
|
7
|
15
|
30 — 40
|
28
|
16
|
30
|
7
|
6
|
17
|
28 — 52
|
27
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;
— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.