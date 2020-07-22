Чемпионат России-2019/2020: итоговая таблица РПЛ

В среду, 22 июля, состоялся последний, 30-й тур чемпионата России-2019/20.

Встреча «Крылья Советов» — «Сочи» была отменена из-за неявки гостей — девять представителей южной команды сдали положительные тесты на коронавирус. КДК РФС присудит победу самарцам со счетом 3:0, но они не смогут опередить ни «Тамбов», ни «Ахмат», которые при равенстве очков окажутся выше «Крыльев» по дополнительным показателям.

Золотые медали (второй сезон подряд и седьмой в истории) взял «Зенит». Питерская команда оформила самое раннее чемпионство в истории РПЛ — за 4 тура до конца.

Вторым стал «Локомотив», третьим — «Краснодар».

Напомним, что 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции общее собрание клубов приняло решение о приостановке турнира. РПЛ возобновилась через три месяца — 19 июня. Кроме того, исполком РФС принял решение отменить стыковые матчи.

В ФНЛ вылетели «Оренбург» и «Крылья Советов», в РПЛ вышли «Ротор» и «Химки».

Первенство ФНЛ было досрочно завершено из-за пандемии COVID-19, в турнире было сыграно 27 из 38 туров.

1 Зенит 30 22 6 2 65 — 18 72 2 Локомотив 30 16 9 5 41 — 29 57 3 Краснодар 30 14 10 6 49 — 30 52 4 ЦСКА 30 14 8 8 43 — 29 50 5 Ростов 30 12 9 9 45 — 50 45 6 Динамо 30 11 8 11 27 — 30 41 7 Спартак 30 11 6 13 35 — 33 39 8 Арсенал Т 30 11 5 14 37 — 41 38 9 Уфа 30 8 14 8 22 — 24 38 10 Рубин 30 8 11 11 18 — 28 35 11 Урал 30 9 8 13 36 — 53 35 12 Сочи 29 8 9 12 40 — 36 33 13 Ахмат 30 7 10 13 27 — 46 31 14 Тамбов 30 9 4 17 37 — 41 31 15 Крылья Советов 29 7 7 15 30 — 40 28 16 Оренбург 30 7 6 17 28 — 52 27

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех матчах.

При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной таблице определяются в соответствии с их местами в предыдущем чемпионате.