Чемпион мира и Европы Хави поздравил «Сочи» с днем рождения

Главный тренер катарского «Аль-Садд», бывший игрок сборной Испании и «Барселоны» Хави поздравил «Сочи» с днем рождения. Российский клуб был основан 4 июля 2018 года.

«Привет, ребята! Это Хави. Поздравляю вас с днем рождения, третьей годовщиной с момента основания футбольного клуба «Сочи». Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в будущем вы сможете добиться новых успехов. Берегите себя, ребята», — сказал Хави.

? Теперь слово предоставляется Хави — легенде и капитану «Барселоны», а также многократному призёру в составе сборной Испании!



Спасибо и успехов на тренерском поприще, Хави! ? / Gracias por las amables palabras. ?Buena suerte en tu carrera de entrenador, Xavi! ? pic.twitter.com/eYGfSAk5Wc — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021

В составе сборной Испании Хави двукратный чемпион Европы (2008, 2012) и чемпион мира (2010), а также серебряный призер Олимпийских игр (2000).