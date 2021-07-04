Чемпион мира и Европы Хави поздравил «Сочи» с днем рождения
10:18
Главный тренер катарского «Аль-Садд», бывший игрок сборной Испании и «Барселоны» Хави поздравил «Сочи» с днем рождения. Российский клуб был основан 4 июля 2018 года.
«Привет, ребята! Это Хави. Поздравляю вас с днем рождения, третьей годовщиной с момента основания футбольного клуба «Сочи». Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в будущем вы сможете добиться новых успехов. Берегите себя, ребята», — сказал Хави.
В составе сборной Испании Хави двукратный чемпион Европы (2008, 2012) и чемпион мира (2010), а также серебряный призер Олимпийских игр (2000).
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