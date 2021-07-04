«Зенит» проявляет интерес к иранскому нападающему Моганлу

Нападающий иранского «Персеполиса» Шахрияр Моганлу привлек внимание «Зенита», утверждает Championat.Asia.

Иранский форвард Сердар Азмун, трижды кряду становившийся чемпионом России с санкт-петербургским «Зенитом», имеет множество предложений от европейских клубов.

«Зенит» при этом, согласно имеющейся информации, в преддверии следующего сезона присматривает потенциальных кандидатов ему на замену.

Одним из таких является страйкер «Персеполиса» Шахрияр Моганлу

26-летний нападающий на данный момент принадлежит португальской «Санта-Кларе», и в последнее время выступал за иранский «Персеполис» на правах аренды. В составе этой команды он забил 5 голов в 16 встречах.