Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко — это пример для всех футболистов.

«Очень хорошую игру выдал со сборной Швеции, она говорит сама за себя. Мы за него переживали, и он большой молодец. Саша — это для всех пример упорства, труда и того, как нужно добиваться своей цели», — приводит ТАСС слова Газизова.

24-летний полузащитник — бывший игрок «Уфы» (2015-2016). За уфимский клуб сыграл 33 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Зинченко принял участие во всех пяти матчах сборной Украины на Евро-2020 и отметился голом в матче 1/8 финала турнира против шведов (2:1).

3 июля сборная Англии обыграла Украину в 1/4 финала чемпионата Европы со счетом 4:0 и вышла в полуфинал, где сыграет с Данией 7 июля в Лондоне. Украинцы показали лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы.