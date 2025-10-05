Талалаев — о составе сборной России на октябрьские матчи: «Некоторые решения мне не до конца понятны»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал первый вызов защитника команды Мингияна Бевеева в сборную России.

10 октября российская национальная команда сыграет против Ирана, а 14 октября встретится с Боливией.

«Мингияна поздравили коридором. Он поблагодарил всех, потому что это заслуга и всего клуба: ему создали комфортные условия для реализации всех способностей. Думаю, у нас еще есть несколько кандидатов. Виталий Кафанов был здесь и видел, как работает наш голкипер. Макс Бориско в этом месяце вообще творил чудеса, поэтому некоторые решения мне не до конца понятны, но это право тренера сборной», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Также тренер объяснил, почему заявил Тентона Йенне и Элдара Чивича в основном составе на матч 11-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

«Есть два варианта ответа. Вам какой? В честь дня рождения могу ответить красиво: они своей работой заслужили, виден прогресс игроков. А второй вариант: «Ну и? Я так решил», — добавил специалист.

«Балтика» набрала 17 очков за 10 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.