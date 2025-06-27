Быстров: «Из футбола я не уходил. Но сейчас траву кошу и рыбу ловлю»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как проводит свой отпуск.

«Сейчас траву кошу и рыбу ловлю. Не сказал бы, что это отдых! Получаю огромную нагрузку. Из футбола я никуда не уходил, это отпуск, пауза. Зачем в отпуске где-то светиться? Футболисты ушли в отпуск, мы тоже должны отдыхать — по привычке», — сказал Быстров «СЭ».

Быстров завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».