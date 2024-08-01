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Чалов попрощался с ЦСКА: «Цвета меняются, история продолжается»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в своем Telegram-канале опубликовал прощальный пост в связи с предстоящим уходом из команды.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард в ближайшее время завершит переход в греческий ПАОК.

«Взросление – это всегда про ответственность. В первую очередь хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе. Можно сказать, совершеннолетие.

Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы. Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шел к этому решению.

Вокруг много мнений и домыслов, но, как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру. Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и свою уверенность в том, что делаю все правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.

ЦСКА — это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло! Цвета меняются, история продолжается...» — написал Чалов.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.

Источник: Telegram-канал Федора Чалова
Федор Чалов
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 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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