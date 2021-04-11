Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (0:1).

«У команды есть проблемы, которые прям сейчас не решишь. Гончаренко пришел в команду в очень сложное время. Ему нужно время, чтобы понять для себя кто из игроков ему нужен, а кто нет. Как тренер — он мне нравится, я даже рад, что Сергей Николаевич выбрал именно этого тренер, посмотрим, к чему его выбор приведет», — сказал Деменко «СЭ».

Также Деменко оценил дальнейшие перспективы клуба.

«Сейчас будет большая перестройка. Обязательно нужно сохранить ключевых игроков центра поля: Вильену, Газинского, Кабеллу, Вандерсона, Олсона. Я сторонник результата, для этого нужно усиливать защитную линию в трансферное окно, покупать минимум одного центрального. Также необходимо искать 10 номер, потому что Берг покинет команду», — добавил Деменко.

Следующий матч «Краснодар» проведет против «Зенита» 17 апреля в 19:00 по московскому времени.

(Антон Иванов)