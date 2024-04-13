Игроки «Спартака» нарушили регламент РПЛ после поражения от «Сочи»

Футболисты «Спартака» нарушили регламент РПЛ после поражения от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

После игры не все футболисты прошли через микст-зону. В ней появились только Александр Селихов, Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Антон Зиньковский, Леон Классен, Александр Максименко, Даниил Пруцев.

Делегат матча зафиксировал нарушение регламента РПЛ и внес его в протокол.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.