Морено: «Мы не полностью доминировали в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

— Вы хорошо отозвались о «Спартаке», но ваша команда сегодня полностью переиграла красно-белых. Как так получилось?

— Когда я отзывался комплементарно о сопернике, не говорил, что мы плохая команда. Я доволен, как мы работаем. Мы не полностью доминировали, но в тех эпизодах, в которых ребята проявили себя, они действовали отлично.

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.