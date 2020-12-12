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Чаще Нобоа в чемпионате России «Спартаку» забивали только Кержаков и Семшов

19:05
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В 18-м туре Тинькофф РПЛ «Сочи» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0). Единственный гол во встрече забил полузащитник хозяев Кристиан Нобоа. Для 35-летнего эквадорца этот мяч стал восьмым в премьер-лиге в ворота красно-белых. В истории чемпионата России только два игрока огорчали голкиперов москвичей чаще — Александр Кержаков (13 голов) и Игорь Семшов (9), столько же — Ари и Сергей Семак. (Денис Аль-Юсифи)

Игроки, которые чаще всех забивали «Спартаку» в чемпионате России

Игрок

Клубы

Игры

Голы

н. Александр Кержаков

Зенит, Динамо

26

13

п. Игорь Семшов

Торпедо, Динамо, Зенит

30

9

н. Ари

Краснодар, Локомотив

11

8

п. Кристиан Нобоа

Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи

22

8

п. Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

35

8

н. Павел Погребняк

Томь, Зенит, Динамо, Тосно, Урал

12

7

п. Михаил Осинов

Уралмаш, Ротор, Ростсельмаш/Ростов

18

7

п. Данни

Динамо, Зенит

20

7

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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