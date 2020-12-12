Чаще Нобоа в чемпионате России «Спартаку» забивали только Кержаков и Семшов
В 18-м туре Тинькофф РПЛ «Сочи» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0). Единственный гол во встрече забил полузащитник хозяев Кристиан Нобоа. Для 35-летнего эквадорца этот мяч стал восьмым в премьер-лиге в ворота красно-белых. В истории чемпионата России только два игрока огорчали голкиперов москвичей чаще — Александр Кержаков (13 голов) и Игорь Семшов (9), столько же — Ари и Сергей Семак. (Денис Аль-Юсифи)
Игроки, которые чаще всех забивали «Спартаку» в чемпионате России
|
Игрок
|
Клубы
|
Игры
|
Голы
|
н. Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
26
|
13
|
п. Игорь Семшов
|
Торпедо, Динамо, Зенит
|
30
|
9
|
н. Ари
|
Краснодар, Локомотив
|
11
|
8
|
п. Кристиан Нобоа
|
Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи
|
22
|
8
|
п. Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
35
|
8
|
н. Павел Погребняк
|
Томь, Зенит, Динамо, Тосно, Урал
|
12
|
7
|
п. Михаил Осинов
|
Уралмаш, Ротор, Ростсельмаш/Ростов
|
18
|
7
|
п. Данни
|
Динамо, Зенит
|
20
|
7
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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