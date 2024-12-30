Чанов сравнил ситуацию Помазуна в ЦСКА со случаем Габулова: «Один в один»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к вратарю армейцев Илье Помазуну.

«Пока это все только сага. Давайте подождем перехода, потому что вполне возможно, что это надуманно. У Габулова такая же ситуация была, когда он был вне заявки — и не отдали его никуда. Вот он потерял тоже тогда полгода, как и Илья. После этого Габулов перешел в Тулу и попал в сборную страны. Один в один история. Так что будем надеяться, что она повторится. Как быть дальше? Это вопрос к тренерскому цеху. Но я думаю, что это какая-то ошибка произошла, так же, как и с Габуловым», — сказал Чанов «СЭ».

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил что «Спартак» изучает возможность перехода Помазуна.

В нынешнем сезоне голкипер не принимал участия в официальных матчах. 13 сентября 28-летний россиянин был отстранен от тренировок с основным составом ЦСКА из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

Александр Абустин