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Сегодня, 16:00

Чанов считает, что Агкацев пока не может заменить Сафонова в плане влияния на команду

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов предположил, чего не хватает голкиперу Станиславу Агкацеву, чтобы полноценно заменить Матвея Сафонова в «Краснодаре».

«После ухода Сафонова Агкацев не подвел команду точно. Для него сейчас новый этап, все-таки он никогда не был номером один. Видно, что он в некоторых эпизодах нервничает, где-то высказывает защитникам... Но в целом он достоин первого номера.

Он, конечно, не фигура масштаба Сафонова. Матвей был лидером команды в игровом плане, поведении. Но как вратарь Агкацев картину не портит. Роль первого вратаря и лидерские качества придут с опытом, должен прибавить ментально», — сказал Чанов Legalbet.

Минувшим летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

Агкацев в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 17 матчей, пропустил 10 голов и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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 - : -
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 - : -
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